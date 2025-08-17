На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько получили изготовители оружия для теракта в «Крокусе»

ТАСС: мастера из Ингушетии изготовили оружие для «Крокуса» за 500 тыс. рублей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мастера-оружейники из Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев получили 500 тыс. рублей за изготовление автоматов, использованных в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске. Об этом говорится в материалах уголовного дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Согласно материалам, Медов подробно описал, как проходило его обучение переделке охолощенного оружия в боевое, а также процесс изготовления автоматов. Для проверки их работоспособности он произвел несколько выстрелов во дворе своего дома, после чего хранил оружие на чердаке. Деньги за изготовленные автоматы поступили на банковскую карту его матери, не знавшей об этом переводе. Позднее Медов обналичил средства и передал их Алиеву.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее стали известны подробности о действиях террористов до нападения на «Крокус».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
