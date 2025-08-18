В Румынии группа детей потерялась на опасной тропе в горах

В Румынии спасли потерявшуюся в горах группу с 9 детьми

В Румынии спасатели нашли группу из 11 человек, заблудившуюся на минувших выходных в горах Родна. Об этом сообщает Maramureș Online.

Согласно материалу, группа, в которой было девять детей, потерялась 16 августа. Их поиски осложнялись темнотой и низкими температурами. В них участвовали три бригады спасателей, спецавтомобиль и внедорожник Traxter. Детей вернули родителям, а одному взрослому с резаной раной ноги потребовалась помощь медиков.

Как уточняется, двое взрослых, которые не входили в группу, обратили внимание на выбранный детьми опасный маршрут, догнали их и вывели на открытое место. Оттуда группу эвакуировали спасатели. Поисковая операция завершилась около 3:30 на следующий день.

