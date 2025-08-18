На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии группа детей потерялась на опасной тропе в горах

В Румынии спасли потерявшуюся в горах группу с 9 детьми
Depositphotos

В Румынии спасатели нашли группу из 11 человек, заблудившуюся на минувших выходных в горах Родна. Об этом сообщает Maramureș Online.

Согласно материалу, группа, в которой было девять детей, потерялась 16 августа. Их поиски осложнялись темнотой и низкими температурами. В них участвовали три бригады спасателей, спецавтомобиль и внедорожник Traxter. Детей вернули родителям, а одному взрослому с резаной раной ноги потребовалась помощь медиков.

Как уточняется, двое взрослых, которые не входили в группу, обратили внимание на выбранный детьми опасный маршрут, догнали их и вывели на открытое место. Оттуда группу эвакуировали спасатели. Поисковая операция завершилась около 3:30 на следующий день.

Накануне в Нижегородской области спустя три дня поисков нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку. Женщина вышла из дома в Арзамасском районе и не вернулась. Ее поисками занимался 85-летний сын, на помощь к нему пришли волонтеры. Все это время женщина бродила по лесам, пытаясь вернуться домой.

Ранее пропавшую во время торнадо черепаху нашли через несколько недель.

