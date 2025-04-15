Пропавшую во время торнадо черепаху нашли спустя несколько недель на соседнем участке

AP: в США пропавшая во время торнадо черепаха нашлась через несколько недель

В США черепаха пропала во время торнадо и воссоединилась с семьей спустя несколько недель. Об этом сообщает Associated Press.

В середине марта на штат Миссисипи обрушились торнадо. Семье Эмануэль, живущей в сельской местности, пришлось на время покинуть свой дом в Кокомо. По возвращении они обнаружили, что две сосны упали на крышу дома их черепахи на заднем дворе, а сама Миртл пропала.

Несколько недель спустя сосед нашел их раненую черепаху. 4 апреля она оказалась в местном центре по спасению черепах, где ей оказали необходимую помощь.

«[Миртл] многое пережила», — сказала хозяйка черепахи Тиффани, узнавшая о ее судьбе.

Сейчас Тиффани сама выхаживает питомца и надеется, что он полностью восстановится.

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