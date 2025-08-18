Россиян предупредили об опасных причинах шума в ушах

Врач Арифджанова: депрессия и даже опухоли мозга могут быть причиной шума в ушах

Ощущение шума в ушах (тиннитус) может быть симптомом целого ряда заболеваний и проблем со здоровьем, в том числе депрессии, проблем с сердцем и даже опухолей мозга. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова.

По словам специалиста, различают два вида шума: субъективный, слышимый только самим пациентом, и объективный, который могут зафиксировать врач или окружающие.

«Субъективный шум встречается чаще всего. Ведущими его причинами являются тревожные и депрессивные состояния, а уже затем — более серьезные причины, такие как болезни уха или нервной системы. Если шум связан с патологией уха, он всегда ощущается со стороны поражения», — пояснила врач.

Шум, сопровождающийся снижением слуха или, наоборот, его повышенной чувствительностью, нередко указывает на средний отит. Звуки, напоминающие скрежет или треск, могут говорить о воспалении или изменениях в слуховых косточках. У пожилых людей нередко возникает звон, за которым следует постепенное ухудшение слуха — признак поражения слухового нерва.

«Характерным считается низкочастотный шум при болезни Меньера, который предшествует приступам головокружения с ощущением вращения предметов», — уточнила врач.

Также она обратила внимание, что при тревожных расстройствах шум обычно ощущается во всей голове, чаще всего, как писк или звон. Лечение таких состояний может включать противотревожные препараты, антидепрессанты и когнитивно-поведенческую терапию, которая повышает эффективность медикаментов.

Объективный шум, по словам невролога, встречается реже и может быть связан с пороками сердца, опухолями в черепной полости, инородными телами в ухе или спазмами мышц среднего уха.

«В последнем случае врач способен услышать щелчки или стрекот, приложив фонендоскоп к уху пациента», — подчеркнула специалист.

Врач также развеяла популярные заблуждения, что шум в ушах вызывают атеросклероз сосудов мозга или остеохондроз — на сегодняшний день достоверных данных, которые бы свидетельствовали об этом, нет.

«Очень важно не откладывать визит к врачу при появлении шума в ушах. Чем раньше будет установлена его причина, тем выше шансы не только облегчить симптомы, но и предотвратить возможные осложнения, связанные с основным заболеванием», — отметила Арифджанова.

Ранее врач объяснила, как правильно чистить уши.