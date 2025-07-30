Врач объяснила, как правильно чистить уши

Правильная чистка ушей имеет большое значение для поддержания здоровья слухового аппарата, при этом до сих пор нередко используются небезопасные методы. Врач-оториноларинголог медицинской компании СберЗдоровье Марина Евсикова рассказала «Газете.Ru», как правильно проводить гигиену ушей.

«Нужно помнить, что сера — важный компонент наружного слухового прохода, который защищает кожу уха от повреждений и опосредованно препятствует попаданию пыли, патогенных бактерий и микробов, насекомых в глубже лежащие отделы наружного слухового прохода. Полное отсутствие ее неблагоприятно сказывается на здоровье уха. Убирать серу необходимо лишь тогда, когда она находится в самом начале наружного слухового прохода и ее становится видно. Делать это можно с использованием салфетки, ватного диска или даже чистым пальцем, если нет длинных ногтей», — рассказывает врач.

При этом до сих популярным инструментом для чистки ушей у многих остаются ватные палочки. Однако их использовать нецелесообразно и небезопасно. Во-первых, даже если палочка имеет ограничитель, риск травматизации барабанной перепонки все равно остается высоким, особенно для детских ушей. Во-вторых, при чистке с помощью ватной палочки происходит воздействие на стенки наружного слухового прохода, которые выделяют серу, что способствует ее более интенсивному производству. В-третьих, слуховой проход немного сужается в задних отделах за счет перехода хрящевой части в костную, и довольно часто бывает так, что люди, пытаясь очистить ухо от серы, продвигают ее в более узкую часть слухового прохода, формируя серную пробку.

«В ситуациях, когда возникает серная пробка может потребоваться механическое очищение уха, которое проводится только врачом-оториноларингологом с помощью промывания или ушного зонда После этой процедуры врач осматривает ухо через отоскоп, чтобы убедиться, что с ним все в порядке и все серные массы удалены. Среди симптомов, которые могут указывать на наличие серной пробки — снижение слуха, ощущение распирания, шум, боль, зуд в ушах», — уточняет врач.

Очищение ушей направленным на них потоком воды из душа также небезопасно — из-за риска травматизации. Например, сильный или внезапно увеличившийся напор воды может причинить дискомфорт барабанной перепонке. Кроме того, если в ухе присутствует большое количество серы, то вода может ее сильно размягчить, и в результате увеличится объем серы, что является естественным процессом при ее контакте с влагой.

«В ситуациях, когда у человека, например, слишком узкие или извитые слуховые проходы, что способно затруднить естественный выход серы, либо очень вязкая консистенция серы, необходимо периодически обращаться к врачу-оториноларингологу для очищения слуховых проходов. Также при необходимости он может рассказать о средствах, которые могут помочь в гигиене ушей. При наличии каких-либо жалоб со стороны уха важно проконсультироваться с врачом-оториноларингологом. Это можно сделать не только очно, но и онлайн с помощью телемедицинских сервисов», — рассказывает врач.

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