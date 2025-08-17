На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности плесени в теплицах

Эксперт Золотарева: плесневые грибы в теплице могут заразить всю почву и урожай
true
true
true
close
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Плесень на поверхности почвы, не всегда визуально заметная, на самом деле может привести к заражению будущего урожая плесневыми грибами и накоплению в нем микотоксинов, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«В условиях частного земледелия, особенно при использовании органических удобрений и тепличных конструкций, создаются идеальные условия для развития микроскопических грибов, включая такие представители, как Aspergillus, Penicillium и Fusarium. Эти микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности способны вырабатывать микотоксины — устойчивые к термической обработке соединения, которые могут вызывать отравления, проявляющиеся в виде поражения желудочно-кишечного тракта, печени и головной боли», — объяснила она.

При заражении почвы плесневыми грибами и благоприятных условий для их роста (особенно в плохо вентилируемых теплицах) они постепенно заражают все окружающие объекты, к которым относятся и растущие в почве овощные культуры.

«Заражению растений плесневыми грибами способствуют также поврежденные корни и кожица плодов – точки входа для микроорганизма. Выделяемые в процессе жизнедеятельности плесневых грибов микотоксины накапливаются в плодах пораженного растения. Наиболее опасными среди микотоксинов считаются афлатоксины (Aspergillus), охратоксины (Aspergillus и Penicillium) и фузариотоксины (Fusarium)», — сказала эксперт.

Появление плесневых грибов в почве может свидетельствовать о нарушении микробного баланса, вызванного избыточным внесением органических удобрений, особенно сырого или необработанного компоста. Во избежание застоя воды важно обеспечить хороший дренаж, регулярно проветривать теплицы и рыхлить почву.

«В качестве профилактики грибного заражения можно использовать обработку биопрепаратами. В состав таких средств могут входить микроскопические грибы (триходерма) или бациллы (Bacillus subtilis), которые являются естественными антагонистами фитопатогенных грибов, подавляя их рост и восстанавливая здоровый баланс микроорганизмов в почве. Хорошей профилактикой развития патогенных грибов является обработка земли перед посадкой, например, пропариванием. Растения не следует сажать слишком близко друг к другу, чтобы не мешать естественной вентиляции. Экспериментальные данные подтверждают, что сорта овощей с плотной кожицей лучше защищены от спор грибков и реже накапливают микотоксины, поэтому стоит отдавать предпочтение им», — резюмировала Золотарева.

Ранее врач объяснил, как не сорвать спину в огороде.

