Врач объяснил, как не сорвать спину в огороде

Грядки, стройка, таскание ведер и мешков — все это может обернуться болью в пояснице. Как не остаться прикованным к дивану после первых же выходных на участке, «Газете.Ru» рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-травматолог, ортопед, к.м.н. Марк Алексанян.
«Очень часто по приезде на дачу начинаются большие физические нагрузки. Люди не особо к этому подготовлены, в связи с чем и начинаются проблемы», — говорит Алексанян.
По словам врача, многие не идут к специалисту даже при выраженной боли.
«Ну, заболела спина. Ну, прострелило. Ну, остеохондроз, — привычно реагируют дачники. — Из тех, у кого начинает болеть спина в летний сезон, мизерная часть обращаются за помощью. Но это количество все равно огромное», — заявил он.
Среди типичных ситуаций — долгие часы в согнутом положении и подъем тяжестей. Женщины чаще страдают от монотонных наклонов, мужчины — от резких перегрузок.
«Одна категория пациентов — это те, кто копает, другая — кто таскает бочки и прицепы. Вместо того чтобы отвезти на машине или хотя бы разделить ношу с соседями — тащат руками самостоятельно», — объясняет врач.
Такие нагрузки могут привести к обострению хронических заболеваний позвоночника и даже к острым приступам: «Боль может начинаться в пояснице и там оставаться или же отдавать в ноги — что может говорить об ишиасе, то, что часто называют радикулитом».
Главный совет врача — начать разминку еще до выезда за город.
«Перед дачным сезоном начните делать зарядку дома. Хотя бы обычную физкультуру, которой нас учили в школе: размяться, потянуться, разогреть мышцы», — рекомендует Алексанян.
Если вы заранее знаете, что будете заниматься физическим трудом, не стремитесь делать все в одиночку: «Есть соседи, друзья, семья — разделите нагрузку». При работе на земле врач советует использовать табуреты или вставать на колени — так снижается нагрузка на поясницу.
«Можно использовать пояс или корсет во время тяжелой работы, но главное — разминка и общая физическая форма», — подчеркивает специалист.
Сгибание и разгибание, боковые наклоны, ротация — это единственные три типа движений, которые может выполнять наш позвоночник. В этих направлениях нужно и разминаться, объясняет эксперт.
Он также советует упражнения для укрепления мышц спины (гиперэкстензии) и пресса: «Это две основные группы мышц, которые держат поясничный отдел в тонусе».
Для общей подготовки — три тренировки в неделю по часу. Перед выходом в огород — 10–15 минут разминки.
«Кроксы удобные, но с ортопедической точки зрения — это катастрофа. Лучше босиком, чем в них», — категоричен врач. Он рекомендует ортопедическую обувь с жесткой подошвой или кроссовки с ортопедическими стельками.
Инструменты тоже имеют значение: «Рукоятка грабель или лопаты должна быть по росту. Если приходится наклоняться — нагрузка на спину резко возрастает».
Для транспортировки тяжестей — только тележки, тачки, прицепы: «Не стоит геройствовать. Прокопать 10 соток за вечер — можно, но с утра не встанете».
Работа на даче должна быть дозированной. «Час-два поработали — отдохните, перекусите, почитайте. Потом — снова можно в огород», — советует Марк Алексанян.
Если чувствуете усталость — смените вид деятельности. «Не обязательно копать весь день. Можно полить, потом прополоть. Главное — избегать подвигов. Особенно если вы не спортивный человек, а зимой вообще ничем не занимались», — добавляет врач.
Если боль внезапная и сильная — не занимайтесь самолечением.
«Максимум — обезболивающее, чтобы добраться до врача. Есть ситуации, которые в домашних условиях не решаются», — подчеркивает специалист.
В легких случаях поможет покой, прием противовоспалительных препаратов и теплый плед.
«Но не баня! В остром периоде баня только усугубит состояние», — предупреждает врач.
Дача — это не армейский полигон. Это способ получить удовольствие и провести время с пользой.
«Лучше растянуть сезон на неделю дольше, чем остаться лежать с больной спиной», — подытоживает врач-травматолог.
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