Врач объяснил, как не сорвать спину в огороде

Врач Алексанян: кроксы при копании в огороде — это катастрофа

Грядки, стройка, таскание ведер и мешков — все это может обернуться болью в пояснице. Как не остаться прикованным к дивану после первых же выходных на участке, «Газете.Ru» рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-травматолог, ортопед, к.м.н. Марк Алексанян.

«Очень часто по приезде на дачу начинаются большие физические нагрузки. Люди не особо к этому подготовлены, в связи с чем и начинаются проблемы», — говорит Алексанян.

По словам врача, многие не идут к специалисту даже при выраженной боли.

«Ну, заболела спина. Ну, прострелило. Ну, остеохондроз, — привычно реагируют дачники. — Из тех, у кого начинает болеть спина в летний сезон, мизерная часть обращаются за помощью. Но это количество все равно огромное», — заявил он.

Среди типичных ситуаций — долгие часы в согнутом положении и подъем тяжестей. Женщины чаще страдают от монотонных наклонов, мужчины — от резких перегрузок.

«Одна категория пациентов — это те, кто копает, другая — кто таскает бочки и прицепы. Вместо того чтобы отвезти на машине или хотя бы разделить ношу с соседями — тащат руками самостоятельно», — объясняет врач.

Такие нагрузки могут привести к обострению хронических заболеваний позвоночника и даже к острым приступам: «Боль может начинаться в пояснице и там оставаться или же отдавать в ноги — что может говорить об ишиасе, то, что часто называют радикулитом».

Главный совет врача — начать разминку еще до выезда за город.

«Перед дачным сезоном начните делать зарядку дома. Хотя бы обычную физкультуру, которой нас учили в школе: размяться, потянуться, разогреть мышцы», — рекомендует Алексанян.

Если вы заранее знаете, что будете заниматься физическим трудом, не стремитесь делать все в одиночку: «Есть соседи, друзья, семья — разделите нагрузку». При работе на земле врач советует использовать табуреты или вставать на колени — так снижается нагрузка на поясницу.

«Можно использовать пояс или корсет во время тяжелой работы, но главное — разминка и общая физическая форма», — подчеркивает специалист.

Сгибание и разгибание, боковые наклоны, ротация — это единственные три типа движений, которые может выполнять наш позвоночник. В этих направлениях нужно и разминаться, объясняет эксперт.

Он также советует упражнения для укрепления мышц спины (гиперэкстензии) и пресса: «Это две основные группы мышц, которые держат поясничный отдел в тонусе».

Для общей подготовки — три тренировки в неделю по часу. Перед выходом в огород — 10–15 минут разминки.

«Кроксы удобные, но с ортопедической точки зрения — это катастрофа. Лучше босиком, чем в них», — категоричен врач. Он рекомендует ортопедическую обувь с жесткой подошвой или кроссовки с ортопедическими стельками.

Инструменты тоже имеют значение: «Рукоятка грабель или лопаты должна быть по росту. Если приходится наклоняться — нагрузка на спину резко возрастает».

Для транспортировки тяжестей — только тележки, тачки, прицепы: «Не стоит геройствовать. Прокопать 10 соток за вечер — можно, но с утра не встанете».

Работа на даче должна быть дозированной. «Час-два поработали — отдохните, перекусите, почитайте. Потом — снова можно в огород», — советует Марк Алексанян.

Если чувствуете усталость — смените вид деятельности. «Не обязательно копать весь день. Можно полить, потом прополоть. Главное — избегать подвигов. Особенно если вы не спортивный человек, а зимой вообще ничем не занимались», — добавляет врач.

Если боль внезапная и сильная — не занимайтесь самолечением.

«Максимум — обезболивающее, чтобы добраться до врача. Есть ситуации, которые в домашних условиях не решаются», — подчеркивает специалист.

В легких случаях поможет покой, прием противовоспалительных препаратов и теплый плед.

«Но не баня! В остром периоде баня только усугубит состояние», — предупреждает врач.

Дача — это не армейский полигон. Это способ получить удовольствие и провести время с пользой.

«Лучше растянуть сезон на неделю дольше, чем остаться лежать с больной спиной», — подытоживает врач-травматолог.

Ранее врач объяснил, почему мужчинам массаж важен так же, как и девушкам.