Россиянам посоветовали топ простых игр, чтобы тренировать мозг

С возрастом ухудшаются мыслительные способности и подводит память, но эти изменения можно замедлить с помощью регулярных простых игр, рассказала «Газете.Ru» Алена Петряшева, бренд-менеджер мобильной игры «Мир домовят» студии разработки «Наши игры» группы компаний Astrum Entertainment.

Память, внимание, эмоциональная регуляция, мышление и понимание — все это попадает под понятие «когнитивные способности». Они развиваются и поддерживаются при активном использовании. Например, когда люди сталкиваются с нестандартными задачами на работе, посещают новые места, заводят знакомства. Однако в пожилом возрасте становится больше рутинных действий и меньше когнитивной нагрузки.

«Игра — одна из наиболее эффективных форм тренировки памяти, мышления и внимания. Как вид деятельности, она вовлекает участника в активное действие, создает безопасную среду для совершения ошибок и направлена на процесс, а не на результат. Эти факторы стимулируют выброс дофамина в теле и снимают стресс. Помимо этого, игры способны поддерживать нейропластичность и помогают мозгу формировать новые нейронные связи, благодаря которым человек и оттачивает навыки», — сказала она.

Формат игровой тренировки может быть разным: от простых мобильных игр и головоломок до обучающих конкретным навыкам приложений с элементами геймификации.

«Головоломки активируют префронтальную и премотороную кору, а словесные игры запускают вспышку активности в правом полушарии. В рамках программы PROTECT было изучено влияние головоломок на мозг у людей старше пятидесяти лет. Те, кто регулярно решал головоломки, справлялись с когнитивными тестами в эксперименте значительно лучше других. Это значит, что классические кроссворды, судоку, скрэббл и пазлы действительно работают. Более необычные варианты — это наборы механических головоломок и игры-головоломки вроде дженги и пентаго. Такое хобби особенно подходит людям в возрасте благодаря размеренному темпу», — заявила эксперт.

Некоторые считают мобильные игры способом занять себя на время, но мобильные игры — не только развлечение. Во-первых, короткие сессии с быстрым вознаграждением стимулируют выработку гормонов удовольствия. А позитивные эмоции связаны с более низкими рисками развития деменции.

Во-вторых, различные жанры тренируют определенные навыки. Например, по данным исследования Наньянского технологического университета в Сингапуре, игры жанра «три в ряд» развивают точность и скорость визуального поиска, а также рабочую память.

Эффективность таких проектов для когнитивной тренировки основана на ключевых механизмах жанра: постоянной необходимости анализировать игровое поле, стратегически планировать ходы на несколько шагов вперед и быстро распознавать визуальные паттерны. Плавное усложнение уровней обеспечивает постоянный когнитивный вызов, стимулируя нейропластичность, что особенно важно в старшем возрасте. Сюжетная линия помогает удерживать мотивацию и вовлеченность. Для максимальной пользы и комфорта пожилым игрокам рекомендуются проекты с продуманной эргономикой: увеличенными элементами интерфейса, сбалансированной цветовой гаммой и низким порогом входа. Кроме того, вокруг подобных проектов зачастую формируется активное сообщество, что позволяет пожилым людям становиться его частью и устанавливать новые социальные связи.

«Приложения-тренажеры рассчитаны на тренировку конкретных навыков. Зачастую их разрабатывают совместно с нейропсихологами. По данным исследования ученых из Саудовской Аравии, обучающие игры помогают улучшить память, способность к планированию и скорость обработки информации. Однако до сих пор идут споры, насколько тренажеры для когнитивных способностей соответствуют заявленным обещаниям. Так, разработчики приложения с играми для тренировки мозга Lumosity получили штраф $2 млн за то, что обещания в рекламе попросту нельзя было подтвердить исследованиями. А канадские ученые из Университета Западного Онтарио, задались целью проверить влияние таких тренировок и не обнаружили заметной разницы в результатах тестов активных пользователей и людей, не пробовавших такие тренажеры», — сказала эксперт.

Очевидно, польза тренажеров ограничена, тем не менее, они все еще влияют на нейропластичность мозга, а соответственно, и на его здоровье. Среди всемирно известных приложений некоторые переведены на русский язык, например NeuroNation и CogniFit. Можно также попробовать отечественные продукты: «Викиум», «Memoris — развитие памяти», «В уме».

Стратегические кооперативные игры тоже полезны. В число таких занятий входят шахматы, нарды, китайская Го, карточные игры, а также настольные — «бродилки» и симуляторы.

«Стратегические игры усиливают работу префронтальной коры головного мозга и помогают развить навыки планирования. Кроме того, они часто подталкивают к дебатам и гибкости — все это полезно для борьбы с возрастными изменениями», — заявила она.

Изучение нового языка также позволяет запустить процесс изменений в структуре мозга, что способствует повышению когнитивного резерва. Но учить язык — задача непростая, особенно для пожилых людей. Геймификация призвана упростить этот процесс, сделать его более увлекательным и азартным: с отслеживанием личного прогресса, таблицами лидеров и наградами.

«Одно из популярных приложений — Duolingo. С ним изучение языка превращается в интерактивный процесс с различными мотивационными механиками и ярким маскотом — Совой Дуо. Среди не менее достойных альтернатив: Lingualeo (системный подход к обучению с элементами геймификации), Memeglish (изучение английского по смешным картинкам), Draw with words (раскраска, где нужно подбирать правильные слова вместо красок)», — резюмировала эксперт.

Игры — это не только развлечение для детей. Они могут стать полезным инструментом для человека любого возраста, помогут тренировать нужные навыки и поддерживать мотивацию.

