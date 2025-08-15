На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о ранних признаках деменции

Врач Зинчева: на начальной стадии деменции развивается беспричинная депрессия
Shutterstock

Деменция — это заболевание, при котором происходит повреждение головного мозга и, как следствие, нарушение когнитивных функций: памяти, внимания, восприятия, речи, интеллекта, способности к распознаванию и выполнению целенаправленных действий. О ранних признаках деменции «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

«Чаще всего первым сигналом становится ухудшение кратковременной памяти. Пациенты начинают забывать имена знакомых и знаменитостей, недавние события, привычные маршруты или последовательность бытовых действий — например, чистку зубов или дорогу домой. Они могут задавать один и тот же вопрос несколько раз подряд», — пояснила врач.

На начальных этапах нередко развивается беспричинное депрессивное состояние, которое легко спутать с обычной депрессией. Человек становится тревожным, подозрительным, эмоционально подавленным.

«Еще один характерный признак — потеря опрятности. Пациенты перестают соблюдать элементарные правила гигиены, не следят за внешним видом, одеждой, прической. Мысли становятся спутанными, возникают трудности с ориентацией во времени и пространстве, человек забывает принимать лекарства, путает распорядок дня», — отметила специалист.

Деменция может проявляться и снижением умственных способностей: человеку сложно рассчитаться в магазине или подобрать нужные слова в разговоре. Иногда появляются галлюцинации.

Без своевременной диагностики и лечения деменция прогрессирует, вызывая утрату способности к самообслуживанию, тяжелые поведенческие нарушения, полную зависимость от окружающих. Повышается риск опасных ситуаций, включая травмы и истощение организма.

«На приеме врач проводит тестирование и назначает обследования, после чего подбирает лечение. Но важно помнить: лучшая профилактика деменции — это активная тренировка мозга, поддержание когнитивной активности, а также здоровый образ жизни», — подчеркнула Зинчева.

Ранее россиян предупредили о факторах, которые ускоряют старение мозга.

