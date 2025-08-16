В Подмосковье назвали количество заготовленной донорской крови

Почти 49 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала 2025 года заготовили 48,9 тонны донорской крови и ее компонентов, заявил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он отметил, что сдать кровь и ее компоненты можно в Московском областном центре крови, филиалах и на донорских акциях.

«Донорская кровь необходима для спасения тех, кто попал в беду. Важно, что Подмосковье, благодаря донорам, полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови», — сказал он.

Забелин добавил, что переливание крови может потребоваться для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других.