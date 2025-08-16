На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани пенсионер напал с ножом на жену из ревности

В Краснодарском крае сельчанин изрезал жену ножом из ревности
Shutterstock

В Гулькевичском районе местный житель напал с ножом на жену на почве ревности, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый устроил ссору с женой на улице. 63-летний пенсионер приревновал женщину к другому мужчине. В ходе ссоры мужчина выхватил нож и дважды ударил супругу в шею. После произошедшего фигурант скрылся с места происшествия, изрезанную женщину нашли прохожие, спасти ее не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого мужчина с сайта знакомств из-за ревности разбил лицо возлюбленной и лишил телефона. Екатеринбурженка познакомилась с партнером за три недели до инцидента. Пара проводила время у мужчины дома. В какой-то момент молодой человек нашел в телефоне возлюбленной старую переписку и приревновал, после чего стал избивать. Девушке удалось вызвать такси, затем она обратилась в полицию.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал с ножом на нового избранника бывшей жены.

