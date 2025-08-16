На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Буйный пациент устроил погром в больнице и проглотил ампулы с физраствором

78.ru: в Петербурге пациент устроил погром в больнице
В Московском районе Петербурга мужчина устроил погром в приемном отделении больницы. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в больнице по улице Ленсовета, 36-летний мужчина был доставлен в приемное отделение с диагнозом «вегетососудистая дистония». Внезапно пациент начал вести себя буйно. Он выхватил из рук врача медицинский зажим и стал размахивать им, а затем добрался до ампул с физраствором и проглотил.

Успокоить пациента удалось дежурному реаниматологу, дебошир находится под медицинским наблюдением. На место был вызван наряд полиции.

До этого в Новосибирской области полуголый мужчина разгромил подъезд. Босой мужчина в одних шортах бродил по подъезду. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Дебошир сначала выломал дверь в общем холле, затем пытался открыть двери лифта и колотил по ним руками. На шум вышел сосед, однако хулиган не прислушался к замечаниям и ворвался в чужую квартиру. Мужчину удалось скрутить и выгнать злоумышленника на улицу, где его задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее россиянин устроил дебош в баре и избил сотрудников.

