Москвич изрезал ножом собаку жены и ее саму, обсуждая развод

В Москве мужчина напал с ножом на жену, с которой разводится, и ее собаку

Москвич напал с ножом на жену и ее собаку во время обсуждения развода. Подробности семейного конфликта сообщает mk.ru.

Вечером 14 августа на северо-востоке Москвы произошел инцидент в семье, находящейся в процессе развода. 34-летняя женщина, работающая юристом, пришла в гости к детям и мужу, взяв с собой пятилетнего американского питбуля по кличке Трой.

Пока дети играли в другой комнате, между супругами на кухне вспыхнула ссора по поводу воспитания и дальнейших встреч с детьми. 47-летний мужчина, который ранее уже проявлял агрессию, попытался ударить жену.

Пес отреагировал на попытку нападения, укусив бывшего хозяина. В ответ мужчина схватил кухонный нож и нанес собаке 12 ранений, а затем ранил жену в область плеча и предплечья.

Шокированная женщина самостоятельно доставила питомца в ветклинику, где животному была оказана экстренная помощь. Женщине также зашили раны. В больнице пострадавшая написала заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

