Пьяный россиянин сжег машину тестя после ссоры из-за развода

В Омске мужчина сжег машину тестя из-за развода с женой
Житель Омска стал фигурантом уголовного дела за поджог машины родственника жены, после разговора о разводе. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 69-летний горожанин. Мужчина сообщил, что неизвестный поджёг его иномарку, припаркованную во дворе дома. Пенсионер рассказал, что перед происшествием имел неприятный разговор с пьяным зятем, который находится в бракоразводном процессе с его дочерью.

Потерпевший предположил, что тот может быть причастен к произошедшему. Стражи порядка просмотрели записи камер уличного видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили, что поджог действительно совершил зять омича. 41-летний подозреваемый задержан, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Уфе мужчина сжег шесть автомобилей знакомых из мести.

