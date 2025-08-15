В США вырастили самый высокий в мире подсолнух

В Индиане подсолнечник, выращенный жителем Форт-Уэйна Алексом Бабичем, стал самым высоким в мире, пишет UPI.

Растение высотой 9,32 метра, которое Бабич назвал Клевер, превзошло действующий мировой рекорд Гиннесса — 9,16 метра — установленный в Германии в 2014 году садоводом Хансом-Питером Шиффером.

Это уже вторая попытка Алекса попасть в Книгу рекордов. В прошлом году он также стремился побить национальный рекорд США, но тогда подсолнечник не достиг необходимой высоты.

По словам мужчины, Клевер начал стремительно расти еще весной, и к середине лета уже заметно превосходил обычные размеры подсолнечников. Местные власти поддержали рекордсмена, предоставив автовышку для защиты растения от белок и птиц.

«Мы живем здесь уже 30 лет, у нас много друзей и родственников, и все нас поддерживали», — отметил мужчина.

По словам садовода, секрет успеха — в правильном уходе, обильном поливе, хорошем удобрении и немного удачи с погодой: лето в этом году выдалось теплым и солнечным, с достаточным количеством дождей.

