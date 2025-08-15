Торговец мороженым остался без работы из-за приставаний к туристке во время продажи угощения

В Турции продавец мороженого лишился работы после того, как в сети появилось видео с его странными методами продажи угощения туристке. Об этом сообщает местное издание Hurriyet.

По информации СМИ, инцидент, после которого торговцем заинтересовалась полиция, произошел в популярном среди гостей Самбула районе Бейоглу. Продавец-фокусник перед продажей лакомства показывал туристке трюки, оттягивая продажу угощения. В какой-то момент мужчина положил вафельный рожок туристке под майку. Спутница девушки сняла это на камеру и позже выложила запись в соцсетях.

После того как видео завирусилось, пользователи интернета обрушились на мороженщика с критикой. На запись отреагировали местные власти. Они отметили, что опечатали киоск и подчеркнули, что Бейоглу — район, где женщины могут чувствовать себя в безопасности. В администрации заявили, что делают для этого все возможное.

