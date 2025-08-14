На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Повышение стипендии до МРОТ призвали распространить на студентов-троечников

Омбудсмен Волынец: троечники тоже должны получать стипендию не ниже МРОТ
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Студенты должны получать стипендию не ниже уровня одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет более 22 тысяч рублей. В том числе эту меру поддержки важно распространить даже на троечников и учащихся как вузов, так и ссузов, заявила детский омбудсмен Татарстана, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире Общественной Службы Новостей.

Объясняя свою инициативу, Волынец призвала ориентироваться на опыт советских лет, когда стипендии было достаточно для жизни, а получали ее не только отличники и ударники.

«В советское же время даже троечники получали приличные деньги, если учились на четыре и пять, то их стипендия дотягивала до зарплаты работника с полной занятостью, — подчеркнула омбудсмен. — Мы предлагаем повысить стипендию до уровня МРОТ даже для троечников, для хорошистов эта сумма должна быть в полтора раза выше, для отличников в два раза больше».

Эту меру важно распространить на училища и колледжи, добавила общественница. По ее мнению, эта тема требует внимания на фоне того, что зачастую студенты поступают на направления, которые невозможно совмещать с подработкой. В поисках дополнительного заработка они теряют концентрацию на учебе, из-за чего уровень образования страдает. При этом число бюджетных мест в вузах постоянно падает, а все затраты, как оплата обучения, так и содержание студента, ложатся на его родителей, заключила Волынец.

Напомним, свою инициативу детский омбудсмен Татарстана направила председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву, напомнив, что текущий размер студенческих выплат в районе 2,5-3 тыс. рублей недостаточен. По ее мнению, в стране нужно установить дифференцированный размер стипендии. В этом случае он будет зависеть от успеваемости и участия студентов в научной, спортивной и общественной деятельности. Так можно будет снизить социальное напряжение среди студентов и поддержать социально уязвимые категории.

Ранее россияне ответили, какую стипендию должны выплачивать студентам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами