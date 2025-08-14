Повышение стипендии до МРОТ призвали распространить на студентов-троечников

Студенты должны получать стипендию не ниже уровня одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет более 22 тысяч рублей. В том числе эту меру поддержки важно распространить даже на троечников и учащихся как вузов, так и ссузов, заявила детский омбудсмен Татарстана, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире Общественной Службы Новостей.

Объясняя свою инициативу, Волынец призвала ориентироваться на опыт советских лет, когда стипендии было достаточно для жизни, а получали ее не только отличники и ударники.

«В советское же время даже троечники получали приличные деньги, если учились на четыре и пять, то их стипендия дотягивала до зарплаты работника с полной занятостью, — подчеркнула омбудсмен. — Мы предлагаем повысить стипендию до уровня МРОТ даже для троечников, для хорошистов эта сумма должна быть в полтора раза выше, для отличников в два раза больше».

Эту меру важно распространить на училища и колледжи, добавила общественница. По ее мнению, эта тема требует внимания на фоне того, что зачастую студенты поступают на направления, которые невозможно совмещать с подработкой. В поисках дополнительного заработка они теряют концентрацию на учебе, из-за чего уровень образования страдает. При этом число бюджетных мест в вузах постоянно падает, а все затраты, как оплата обучения, так и содержание студента, ложатся на его родителей, заключила Волынец.

Напомним, свою инициативу детский омбудсмен Татарстана направила председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву, напомнив, что текущий размер студенческих выплат в районе 2,5-3 тыс. рублей недостаточен. По ее мнению, в стране нужно установить дифференцированный размер стипендии. В этом случае он будет зависеть от успеваемости и участия студентов в научной, спортивной и общественной деятельности. Так можно будет снизить социальное напряжение среди студентов и поддержать социально уязвимые категории.

Ранее россияне ответили, какую стипендию должны выплачивать студентам.