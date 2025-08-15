На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Няня получила 100 лет тюрьмы за то, что отдавала подопечных своему парню-насильнику

В США осудили няню, которая вместе с партнером насиловала детей с аутизмом
NBC San Diego

В США няня получила 100 лет тюрьмы за участие в жестоком сексуальном насилии над несколькими маленькими девочками, за которыми она присматривала. Об этом сообщает NBC San Diego.

Как установил суд, Бриттни Мэй Лион, няня из Северной Калифорнии, вместе со своим молодым человеком, Сэмюэлем Кабрерой, она издевалась над детьми в возрасте от трех до семи лет, среди которых были дети с аутизмом. Пара была арестована еще в 2016 году после того, как одна из жертв рассказала матери о насилии. При обыске у преступников нашли сотни видеозаписей с актами насилия, на которых дети находились в состоянии наркотического опьянения или были связаны.

Кабрера уже получил пожизненные сроки без права на досрочное освобождение и более 300 лет тюрьмы, а Лион признала вину и была приговорена к 100 годам заключения. Родители жертв на слушании выразили глубокую боль и шок от предательства доверия, так как Лион казалась идеальной няней. Лион принесла извинения семьям пострадавших, признав, что не может найти слов, чтобы загладить вину. Родители же заявили, что ее наказание должно быть не менее строгим, чем у Кабреры.

Ранее в Греции мать держала десятилетнюю дочь, пока отчим ее насиловал.

