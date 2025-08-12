На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать держала десятилетнюю дочь, пока отчим ее насиловал

В Греции десятилетняя девочка рассказала, что мать помогала отчиму ее насиловать
close
Depositphotos

В Греции девочка рассказала, что мать держала ее, пока отчим ее насиловал. Об этом сообщает CNN Greece.

Инцидент произошел в городе Салоники. Женщина заявила в полицию на своего сожителя, обвинив его в изнасилованиях своей десятилетней дочери. Однако позже девочка рассказала, что мужчина насиловал ее в присутствии ее матери, которая удерживала ее в это время. По версии следствия, преступления совершались неоднократно.

Мужчина и женщина 11 августа были заключены под стражу. Подозреваемые полностью отрицают свою вину, утверждая, что стали жертвами заговора со стороны бабушки девочки. 24-летняя мать заявила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда обращалась в полицию, и ее 37-летний сожитель поддерживает эту версию.

Пара обвиняется по нескольким статьям, включая повторное изнасилование несовершеннолетней и жестокое обращение с ребенком. Расследование продолжается.

Ранее на Камчатке отчим несколько лет насиловал падчерицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами