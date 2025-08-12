Мать держала десятилетнюю дочь, пока отчим ее насиловал

В Греции десятилетняя девочка рассказала, что мать помогала отчиму ее насиловать

В Греции девочка рассказала, что мать держала ее, пока отчим ее насиловал. Об этом сообщает CNN Greece.

Инцидент произошел в городе Салоники. Женщина заявила в полицию на своего сожителя, обвинив его в изнасилованиях своей десятилетней дочери. Однако позже девочка рассказала, что мужчина насиловал ее в присутствии ее матери, которая удерживала ее в это время. По версии следствия, преступления совершались неоднократно.

Мужчина и женщина 11 августа были заключены под стражу. Подозреваемые полностью отрицают свою вину, утверждая, что стали жертвами заговора со стороны бабушки девочки. 24-летняя мать заявила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда обращалась в полицию, и ее 37-летний сожитель поддерживает эту версию.

Пара обвиняется по нескольким статьям, включая повторное изнасилование несовершеннолетней и жестокое обращение с ребенком. Расследование продолжается.

Ранее на Камчатке отчим несколько лет насиловал падчерицу.