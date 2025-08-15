Газманов презентовал новую песню о защитниках Родины

Российский певец и композитор Олег Газманов представил новую песню «Время героев». Она посвящена тем, кто защищает Россию сегодня, сообщил певец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что не раз в истории российского государства наступали времена, когда судьба Родины висела на волоске. Это, по словам Газманова, и Смутное время, и Отечественная война 1812 года, и Великая Отечественная. И всегда, cчитает певец, в эти моменты появлялись герои. Их подвиги — в бою и в тылу — становились источником силы и вели народ к Победе, подчеркнул Газманов.

Сегодня, уверен композитор, перед Россией вновь стоит не просто вызов — ставится вопрос ее существования. И снова, по мнению Газманова, поднимаются герои, без которых стране не выстоять и не выжить.

«Спасибо за ваш великий подвиг, за то, что не сдаетесь и всегда идете вперед, несмотря ни на что», — заявил певец в посте с презентацией песни.

Он добавил, что новая композиция — про настоящих героев. «О наших славных солдатах, о ком слагали легенды и писали песни. И сейчас они среди нас!», — заключил Газманов.