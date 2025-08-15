Губернатор ЯНАО начал ежегодную автопоездку по восточной части округа

На Ямале в седьмой раз стартовал «Честный маршрут»

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в седьмой раз проводит ежегодную поездку по региону «Честный маршрут». В этом году она проходит под знаком Года героев, реализуемом на Ямале, потому особое внимание губернатор уделяет встречам с защитниками Родины и их семьями, а также первопроходцами Севера и теми, кто сегодня развивает полуостров, сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что проект «Честный маршрут» реализуется на Ямале с момента начала руководства регионом Дмитрием Артюховым, он не прерывался даже во времена ковидных ограничений.

Сообщается, что этом году в ходе поездки губернатор особо сконцентрировался на вопросах безопасности в регионе, развитии сферы жилищного и социального строительства, а также готовности двух городов — Ноябрьска и Нового Уренгоя — к празднованию 50-летних юбилеев.

Отмечается, что в каждом городе губернатор ЯНАО проводит большие встречи, на которых каждый ямалец может задать вопрос главе региона.

В правительстве региона добавили, что за шесть лет в рамках «Честного маршрута» прошло 75 встреч жителей с губернатором, 36 из них транслировались в прямом эфире. За это время глава региона ответил почти на 1 200 вопросов, волнующих ямальцев.

Для жителей полуострова поездка становится возможностью лично пообщаться с главой региона и его заместителями. Подчеркивается, что многие вопросы решаются незамедлительно. В частности, было расширено автобусное сообщение, введены новые авианаправления, реализованы идеи молодежи, расширено число мест в колледжах, закуплено уникальное медоборудование и расширяются меры поддержки для бойцов СВО и их семей.

За шесть лет в ходе «Честного маршрута» губернатор дал свыше 660 поручений. 440 из них полностью выполнены, остальные находятся в стадии реализации.