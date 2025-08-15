Россиянам рассказали о секретных свойствах малины

Малина хранит в себе гораздо больше секретов, чем кажется. При низкой калорийности она богата витаминами С, В-группы, Е и РР, которые сочетаются с минералами — железом, цинком, магнием и калием. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

К слову, чтобы получать от ягоды только пользу, ее необходимо перед употреблением мыть. Как предупреждал в беседе с газетой «Известия» гастроэнтеролог, гепатолог, руководитель Гастроцентра Института пластической хирургии и косметологии Сергей Вялов, на немытых плодах могут быть яйца паразитов, болезнетворные бактерии, вирусы, плесень (при хранении) и токсины.

Белоусов отметил, что регулярное употребление малины может стать эффективной профилактикой целого ряда заболеваний. По его словам, ягода демонстрирует способность регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в ней, помогают замедлять процессы старения.

Для максимального сохранения полезных свойств малины, специалист посоветовал употреблять ее в свежем или замороженном виде.

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок до этого рассказал, как правильно мыть малину.

Он не советует использовать сильный напор воды, чтобы не повредить структуру ягод. Кроме того, не стоит замачивать их в воде и не применять горячую воду, потому что это приведет к размягчению и потере формы.

