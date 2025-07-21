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Названы главные ошибки при мытье малины

Доцент Суслянок: малину нельзя мыть в горячей воде
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Малина является одной из самых нежных ягод из-за своего строения, поэтому ее важно мыть с осторожностью. Об этом Life рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

Так, он не советует использовать сильный напор воды, чтобы не повредить структуру ягод. Кроме того, не стоит замачивать ягоды в воде и не применять горячую воду, потому что это приведет к размягчению и потере формы.

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина до этого рассказала газете «Известия», что симптомы отравления пестицидами и их накопления в организме могут быть разнообразными и зависят от типа пестицида и его дозы.

«Кроме того, ягоды следует аккуратно перекладывать или пересыпать, чтобы избежать повреждений», — сказал Суслянок.

По его словам, после мытья малина будет сохранять свои качества не более двух-трех дней.

Диетолог Кэролайн Сьюзи до этого говорила, что клубнику или малину можно выбирать худеющим в качестве перекуса, потому что они являются одними из самых полезных ягод. По ее словам, они содержат большое количество клетчатки, витаминов и натурального сахара. В клубнике есть витамин С, который является важным питательным веществом, в малине — больше клетчатки.

Ранее агроном назвала отличия черной малины от ежевики.

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