Финалисты проекта «МедиаПритяжение» посмотрели патриотический мюзикл

Финалисты проекта «Движения Первых» «МедиаПритяжение» посетили предварительный показ патриотического мюзикла «Ради флага над Рейхстагом» в театре Et Cetera, сообщает пресс-служба проекта.

Перед началом мюзикла ребята смогли пообщаться со сценаристом, режиссером, начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым и другими.

В спектакле подняты важные темы, среди которых дружба народов СССР, подвиг Красной армии в борьбе с фашизмом, человеческие ценности и любовь к Родине и семье.

«Сложно понять, как за месяц ребята поставили этот чудо-спектакль. Это вызов и это основа той дружбы, которая рождается на проекте. Ребята сразу понимают, что нужно работать, так как зрители уже приглашены, у них куплены билеты. Я уверен, что вы сегодня станете свидетелями этого волшебства. Я надеюсь, что вы все получите огромное удовольствие», — сказал Сергей Новиков перед началом спектакля.

По словам Героя России, председателя правления «Движения Первых», участника программы «Время Героев» Артура Орлова, мюзикл получился очень проникновенным и искренним.

«Современные технологии и глубокие смыслы. Ребята большие молодцы. Своей энергией они смогли донести эмоции до самой глубины души, до мурашек», — сказал он.

В спектакле приняли участие 95 человек из проекта «Движения Первых» из 6 стран мира.

Спектакль «Ради флага над Рейхстагом» был поставлен по одноименной книге Вячеслава Бавидова. Хореографом-постановщиком выступил Максим Недолечко, а композитором – Игорь Смирнов.