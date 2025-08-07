Юрист рассказала, что грозит работнику за постоянные опоздания

Юрист Владимирова: за постоянные опоздания и ранний уход могут уволить

Постоянные опоздания и уход с работы до конца рабочего дня могут привести к выговору или увольнению сотрудника. Об этом сообщила РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.

Она рассказала, что, согласно Трудовому кодексу РФ, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, в том числе это касается правил внутреннего распорядка и рабочего времени.

За регулярные опоздания и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, подчеркнула юрист.

Согласно статье 192 ТК РФ, за совершение дисциплинарного проступка работодатель может сделать сотруднику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям, добавила Владимирова.

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