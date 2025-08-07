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Юрист рассказала, что грозит работнику за постоянные опоздания

Юрист Владимирова: за постоянные опоздания и ранний уход могут уволить
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guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Постоянные опоздания и уход с работы до конца рабочего дня могут привести к выговору или увольнению сотрудника. Об этом сообщила РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.

Она рассказала, что, согласно Трудовому кодексу РФ, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, в том числе это касается правил внутреннего распорядка и рабочего времени.

За регулярные опоздания и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, подчеркнула юрист.

Согласно статье 192 ТК РФ, за совершение дисциплинарного проступка работодатель может сделать сотруднику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям, добавила Владимирова.

До этого член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила министру просвещения Сергею Кравцову рассмотреть возможность введения моратория на увольнение учителей за публикации в социальных сетях.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит использование личных мессенджеров в работе.

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