На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США арестовали полуголого демократа, называвшего себя Богом и суперменом

NYP: в США арестовали кандидата от демократов на пост губернатора Южной Каролины
true
true
true
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Сотрудники полиции арестовали в городе Чарльстон полуголого кандидата от Демократической партии на пост губернатора Южной Каролины Уильяма Маклеода, который называл себя Богом и суперменом. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По данным издания, инцидент произошел еще в мае. Маклеода арестовали в центре города, когда он «кричал во все горло» и был одет только в нижнее белье и обувь. Согласно полицейскому отчету, у демократа наблюдались признаки, «характерные для человека, находящегося под воздействием стимулирующих наркотических веществ».

«Демократ упомянул о своей предстоящей предвыборной гонке и даже пригрозил выбить «чертовы зубы» оппоненту», — говорится в материале.

При этом NYP отмечает, что политик отказался назвать полицейским свое имя, вместо этого назвав себя Богом и суперменом.

Маклеоду предъявили обвинения в мелком хулиганстве. Руководство Демократической партии призвало его отказаться от участия в выборах губернатора. В настоящее время мужчина является единственным кандидатом от фракции в штате.

Маклеод является известным адвокатом из Чарльстона. Он баллотировался на пост губернатора еще в 2010 году, а позднее стал первым демократом, официально вступившим в предвыборную гонку 2026 года.

Ранее губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами