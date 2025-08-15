В США арестовали полуголого демократа, называвшего себя Богом и суперменом

NYP: в США арестовали кандидата от демократов на пост губернатора Южной Каролины

Сотрудники полиции арестовали в городе Чарльстон полуголого кандидата от Демократической партии на пост губернатора Южной Каролины Уильяма Маклеода, который называл себя Богом и суперменом. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По данным издания, инцидент произошел еще в мае. Маклеода арестовали в центре города, когда он «кричал во все горло» и был одет только в нижнее белье и обувь. Согласно полицейскому отчету, у демократа наблюдались признаки, «характерные для человека, находящегося под воздействием стимулирующих наркотических веществ».

«Демократ упомянул о своей предстоящей предвыборной гонке и даже пригрозил выбить «чертовы зубы» оппоненту», — говорится в материале.

При этом NYP отмечает, что политик отказался назвать полицейским свое имя, вместо этого назвав себя Богом и суперменом.

Маклеоду предъявили обвинения в мелком хулиганстве. Руководство Демократической партии призвало его отказаться от участия в выборах губернатора. В настоящее время мужчина является единственным кандидатом от фракции в штате.

Маклеод является известным адвокатом из Чарльстона. Он баллотировался на пост губернатора еще в 2010 году, а позднее стал первым демократом, официально вступившим в предвыборную гонку 2026 года.

Ранее губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов.