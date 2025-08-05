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Губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов

Глава Техаса Эбботт приказал арестовать сбежавших демократов и вернуть к работе
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Global Look Press

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт отдал приказ местному департаменту общественной безопасности арестовать представителей Демократической партии, которые покинули штат с целью помешать принятию законодательной инициативы по изменению в делении избирательных округов. Распоряжение опубликовано на странице губернатора в соцсети X.

3 августа более 50 демократов Техаса покинули штат, чтобы помешать представителям Республиканской партии провести голосование в палате представителей по вопросу о перераспределении карты районов, где будут проводиться промежуточные выборы президента 2026 года. Это может предоставить республиканцам пять дополнительных мест выборщиков.

По словам Эбботта, техасские демократы в палате представителей отказались от своих обязанностей и «держат в заложниках меры по ликвидации последствий наводнений и снижение налога на недвижимость».

Эббот подчеркнул, что приказ об их задержании будет действовать до тех пор, пока не будут найдены все «пропавшие без вести» демократы Техаса. Также губернатор поручил техасским рейнджерам расследовать возможные нарушения законодательства штата в отношении сбежавших демократов.

Ранее Дональд Трамп обвинил лидера демократов в сенате в шантаже и послал его «к черту».

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