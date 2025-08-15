Названы продукты, которые полезно есть перед сном

Правильный ужин может улучшить качество сна и облегчить засыпание. О том, какие продукты помогают заснуть, а какие мешают, «Газете.Ru» рассказала Ирина Попкова, практикующий нутрициолог, медицинский редактор и эксперт компании Biogena.

Эксперт назвала продукты, которые полезно есть перед сном.

Овощи и фрукты (бананы, киви, вишня) — содержат мелатонин и магний, способствующие расслаблению.

Медленные углеводы (гречка, овсянка, батат) — помогают организму плавно перейти в режим отдыха.

Продукты с триптофаном (индейка, тыквенные семечки, миндаль) — участвуют в выработке гормона сна.

Травяные чаи (ромашка, мелисса) — успокаивают нервную систему.

«Откажитесь вечером от жирного мяса и колбас — они тяжело перевариваются и мешают сну. Кофе, крепкий чай и шоколад содержат кофеин, который бодрит и мешает засыпанию. Если с этим есть проблемы, то кофеиносодержащие продукты нужно исключить уже после 14:00, а лучше после 12:00 часов дня. Острые и соленые блюда вызывают жажду и дискомфорт ночью. Сладости и белый хлеб провоцируют резкий подъем сахара в крови, нарушая сон. Оптимально ужинать за 2–3 часа до сна легкими блюдами без этих продуктов», — объяснила она.

Нутрициолог перечислила три простых правила ужина для крепкого сна.

Легкость — выбирайте нежирные белки (рыба, курица) и овощи.

Баланс — добавьте сложные углеводы и немного полезных жиров (авокадо, орехи).

Время — ужинайте за 2–3 часа до сна, чтобы пища успела усвоиться.

«Идеальный ужин для хорошего сна — легкий и сбалансированный. Попробуйте скорректировать рацион, и ваш сон может стать крепче уже через несколько дней», — посоветовала она.

