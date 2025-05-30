Россиян предупредили о факторах, которые ускоряют старение мозга

Деменция — это распространенное заболевание, при котором происходит постепенное ухудшение когнитивных функций: памяти, мышления, речи, вплоть до полной неспособности выполнять повседневные задачи. О том, какие факторы провоцируют развитие деменции, «Газете.Ru» рассказал врач-невролог первой категории «СМ-Клиника» Игорь Мальцев.

По его словам, среди медленно прогрессирующих и плохо управляемых деменций выделяют: болезнь Альцгеймера, лобно-височную деменцию, деменцию с тельцами Леви, болезнь Гентингтона, прогрессирующий надъядерный паралич.

«К хорошо управляемым когнитивным расстройствам, которые могут так и не реализоваться в деменцию, относят «сосудистые когнитивные расстройства». Это форма заболевания, которую можно контролировать, если вовремя воздействовать на факторы риска», — рассказал Мальцев.

Среди факторов риска сосудистой деменции врач, в частности, назвал артериальную гипертонию. По его словам, давление выше 150 мм рт. ст. требует контроля.

«Пациентам с высокими сосудистыми рисками рекомендуется измерять артериальное давление (АД) 4 раза в день: утром (сразу после пробуждения), с 9:00 до 15:00, вечером (15:00–21:00) и перед сном. Это необходимо делать в течение 10 дней, как минимум один раз в полгода. Если высокие показатели встречаются чаще четырех раз за десятидневное наблюдение — нужна консультация кардиолога», — отметил невролог.



К другим заболеваниям, которые увеличивают риск развития сосудистой деменции, врач отнес атеросклероз и сахарный диабет.

«Серьезное влияние оказывают и вредные привычки. Так, курение способствует повреждению сосудов мозга и ускоряет когнитивную дисфункцию. А алкоголь нарушает обмен веществ, повышает риск диабета и токсичен для мозга», — добавил специалист.

Чтобы защитить мозг от деменции, невролог дал ряд рекомендаций. Во-первых, это ежедневная физическая активность — ходьба (3–6 км для людей 60–70 лет, и 7 км для людей 50–60 лет) улучшает кровообращение и обладает стресс-протективной функцией. Во-вторых, отказаться от быстрых углеводов (сладостей, белого хлеба и других продуктов с высоким гликемическим индексом) для снижения риска диабета. В-третьих, важна умственная нагрузка: решение задач, чтение, изучение нового существенно замедляет старение мозга.

«Контроль давления, холестерина и сахара, отказ от вредных привычек и активный образ жизни — лучшая профилактика сосудистой деменции», — подчеркнул Мальцев.

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