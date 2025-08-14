В Кургане мать получила три года колонии за истязание дочери

Жительница Кургана получила три года колонии за издевательства над собственной дочерью, пьяная мать избивала девочку в течение двух лет. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 32-летняя обвиняемая с 2023 по 2025 года систематически наносила побои малолетней дочери. Находясь в состоянии алкогольного опьянения женщина избивала девочку и не исполняла родительских обязанностей по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об истязании.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима, с отсрочкой исполнения до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

До этого в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав.

Ранее в Кемерово отец избивал и выгонял зимой на улицу несовершеннолетнего сына.