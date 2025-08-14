На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Махачкале мачеха полгода истязала малолетнюю падчерицу

В Дагестане мачеху обвинили в истязании падчерицы
Depositphotos

Жительница Махачкалы предстанет перед судом за издевательства над малолетней падчерицей. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Дагестан.

По данным следствия, жительница поселка Новый Кяхулай в течение полугода истязала малолетнюю падчерицу. Женщина систематически избивала ребенка.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело об истязании. Материалы расследования переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигурантке может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. 41-летняя мать троих детей систематически истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее во Владивостоке отчим избил пасынка палкой и повредил ему внутренние органы.

