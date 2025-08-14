В Махачкале мачеха полгода истязала малолетнюю падчерицу

Жительница Махачкалы предстанет перед судом за издевательства над малолетней падчерицей. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Дагестан.

По данным следствия, жительница поселка Новый Кяхулай в течение полугода истязала малолетнюю падчерицу. Женщина систематически избивала ребенка.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело об истязании. Материалы расследования переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигурантке может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. 41-летняя мать троих детей систематически истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее во Владивостоке отчим избил пасынка палкой и повредил ему внутренние органы.