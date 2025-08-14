На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Карелии пара пыталась продать пулемет Дегтярева за 50 тысяч рублей

В Карелии осудили мужчину и женщину за продажу пулемета Дегтярева
В. Шияновский/РИА Новости

В Петрозаводске огласили приговор двум местным жителям, которые нашли на даче довоенный пулемет и пытались продать его за 50 тысяч. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, 53-летний житель Карелии нашел в одном из районов республики пулемет Дегтярева, изготовленный в 30-х годах XX века. Находку он спрятал в своей квартире в Петрозаводске.

Спустя некоторое время мужчина решил продать оружие и привлек к делу 27-летнюю знакомую, которая разместила объявление на одной из площадок в сети.

В роли потенциального покупателя выступили силовики, в момент передачи 50 тысяч рублей пару задержали. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Приговором суда 53-летнему обвиняемому назначено шесть лет и один месяц лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его подельница получила 5 лет колонии с оторочкой приговора.

Ранее россиянин выбросил в окно арсенал оружия, когда к нему пришли с обыском.

