«Было много крови»: женщина чуть не оторвала яички мужу, отказавшемуся от соития с ней

В Шотландии женщина чуть не оторвала мужу яички за отказ в соитии с ней

В Шотландии 55-летняя женщина чуть не оторвала своему супругу яички из-за того, что он отказался от соития с ней. Об этом сообщает Daily Record.

Инцидент произошел в январе этого года в городе Блантайр. Женщина напала на супруга в спальне, вывернув ему яички после отказа в соитии. По ее словам, она услышала, как муж занимался мастурбацией, но при этом от близости с ней он отказался, и женщину это разозлило. После содеянного она сама позвонила в полицию, рассказала о случившемся и сообщила, что «было много крови».

Пострадавший был госпитализирован с рваной раной мошонки, ему наложили швы. Несмотря на тяжесть травм, мужчина не хотел, чтобы его жене выносили жесткий приговор.

Суд учел раскаяние подсудимой и ее проблемы с алкоголем. Ей назначили год надзора с обязательным посещением программы по борьбе с зависимостью. Пара продолжает жить вместе.

