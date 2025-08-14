В больницы Московской области поставят новые операционные столы

Почти 50 операционных столов получат подмосковные больницы в этом году

В медицинские организации Московской области до конца 2025 года поставят47 новых операционных столов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, операционные столы нужны для проведения различных хирургических вмешательств.

«Они позволяют зафиксировать оптимальное положение пациента во время операции. С начала года в больницы Подмосковья поступило 36 единиц такого медоборудования», — сказал он.

Забелин добавил, что на закупку новых операционных столов было направлено почти 230 млн рублей.

Новые операционные столы предназначены для 14 больниц Подмосковья, среди которых Дмитровская, Одинцовская, Клинская и другие. Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.