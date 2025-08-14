В Китае люди платят деньги экстрасенсам, чтобы узнать, «переродится ли их питомец», пишет South China Morning Post. Стоимость таких услуг достигает $420 за «полугодовой безлимит вопросов», а «проверка реинкарнации» обходится в $250.

Как сообщают СМИ, многие клиенты считают себя обманутыми. После оплаты услуг некоторых блокировали в соцсетях или исключали из групп чатов. Одной из жертв стала женщина по имени Анран. Она получила приглашение от некой Лин, представившейся экстрасенсом, присоединиться к онлайн-группе для людей, потерявших питомцев. Заплатив за сеанс, китаянка получила ответы, основанные на информации из ее собственных постов в соцсетях.

Позже она приобрела «пакет реинкарнации». Лин заявила, что Анран должна ежедневно молиться, пока собака не появится во сне и не подскажет место своего нового рождения. Когда этого не произошло, экстрасенс обвинила клиентку в «недостаточной вере» и заблокировала ее.

Другой участник подобных групп рассказал, что знает не менее 20 жертв, потративших в сумме тысячи долларов. Некоторые пострадавшие обратились в полицию.

