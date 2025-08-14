На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина весом более 100 кг случайно упала на своего бойфренда и раздавила его

Daily Star: в Италии женщина весом 100 кг упала на своего бойфренда и раздавила
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Италии женщина весом более 100 кг случайно упала на своего бойфренда. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось, пишет Daily Star.

Инцидент случился ранним утром в районе Кампанья. По данным местных СМИ, женщина весом более 100 кг, вставая с кровати, споткнулась и упала на мужчину, который лежал на полу рядом. В результате падения она оказалась зажата между кроватью и стеной, находясь сверху на партнере.

Испуганные крики женщины услышали соседи, которые бросились на помощь. По их словам, потребовалось пять человек, чтобы ее поднять. К моменту прибытия пожарных и скорой помощи мужчина уже был без сознания. Несмотря на попытки медиков, им не удалось его спасти.

Полиция провела проверку и не обнаружила признаков насильственных действий, классифицировав происшествие как «случайная асфиксия».

Сообщается, что женщине предложена психологическая помощь. Пара проживала вместе, хотя официально не состояла в браке.

Ранее женщина попала на операционный стол, пытаясь похудеть к свадьбе сына на Оземпике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами