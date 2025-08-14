Женщина весом более 100 кг случайно упала на своего бойфренда и раздавила его

Daily Star: в Италии женщина весом 100 кг упала на своего бойфренда и раздавила

В Италии женщина весом более 100 кг случайно упала на своего бойфренда. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось, пишет Daily Star.

Инцидент случился ранним утром в районе Кампанья. По данным местных СМИ, женщина весом более 100 кг, вставая с кровати, споткнулась и упала на мужчину, который лежал на полу рядом. В результате падения она оказалась зажата между кроватью и стеной, находясь сверху на партнере.

Испуганные крики женщины услышали соседи, которые бросились на помощь. По их словам, потребовалось пять человек, чтобы ее поднять. К моменту прибытия пожарных и скорой помощи мужчина уже был без сознания. Несмотря на попытки медиков, им не удалось его спасти.

Полиция провела проверку и не обнаружила признаков насильственных действий, классифицировав происшествие как «случайная асфиксия».

Сообщается, что женщине предложена психологическая помощь. Пара проживала вместе, хотя официально не состояла в браке.

