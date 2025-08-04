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Женщина попала на операционный стол, пытаясь похудеть к свадьбе сына на Оземпике

В США женщина пыталась быстро похудеть на Оземпике и попала на операционный стол
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Depositphotos

В США 58-летняя женщина пыталась быстро похудеть к свадьбе сына и оказалась на операционном столе. Об этом сообщает DailyMail.

Женщина из Нэшвилла, штат Теннесси, обратилась к врачу за помощью в снижении веса перед свадьбой сына. После рекомендации специалиста она начала принимать препарат Оземпик, который первоначально помог ей сбросить лишние килограммы. Однако в июле ее дозировка была понижена, после чего женщина самостоятельно приняла решение о повышении дозировки. Это привело к изжоге, тошноте, сильной диарее и двум визитам в отделение неотложной помощи.

15 июля, несмотря на ухудшение самочувствия, она отправилась в Калифорнию на свадьбу сына. Во время перелета у нее произошел разрыв аппендикса, и сразу после приземления ей потребовалась срочная операция.

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