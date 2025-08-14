«Афиша» объявила о назначении нового генерального директора

Евгения Сидорова назначили генеральным директором компании «Афиша», сообщает пресс-служба компании.

Сидоров присоединился к «Афише» в августе 2024 года, а ранее он работал директором по маркетингу и коммуникациям в группе «Открытие», а также работал в компаниях «Авито», «Аэрофлот» и МТС.

Сидоров отметил, что он рад продолжать работу над развитием билетного маркетплейса и проектов компании.

«Мы фокусируемся на партнерствах, чтобы сделать культуру более доступной, а платформу — удобной для пользователей», — сказал он.

В компании отметили, что за год удалось укрепить позиции «Пикника Афиши» как одного из самых заметных федеральных фестивалей. Также компания реализовала партнерские интеграции с «2ГИС», Okko и другими компаниями.