Россиянка лишилась машины, акций и 40 млн рублей из-за мошенников

Жительница Татарстана общалась с мошенниками в течение почти двух недель и лишилась 40 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Один из аферистов позвонил пострадавшей в конце июля и заявил, что на ее имя поступил заказ в курьерскую службу, затем попросил код из сообщения. Позже уже лжесотрудник Росфинмониторинга заявил, что ранее ей звонили мошенники. Они якобы получили ее доверенность, оформленную на иностранца, по которой последний может продать ее акции за 18 млн рублей.

Еще несколько аферистов, представляясь сотрудниками разных ведомств, убедили пострадавшую продать акции и отправить деньги на «безопасный счет».

С помощью таких манипуляций у нее выманили почти 39 миллионов рублей. После этого ее убедили продать машину. Позже женщина пришла в отдел ФСБ, чтобы лично пообщаться со звонившим ей сотрудником, но поняла, что ее обманули.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенник с лицом Киану Ривза выманил у омского пенсионера почти миллион рублей.