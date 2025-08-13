Мошенник с лицом Киану Ривза выманил у омского пенсионера почти миллион рублей

В Омске пенсионер поверил мошеннику с лицом Киану Ривза и отдал ему свои деньги

Житель Омска поверил «силовику» с лицом известного актера и передал мошенникам свои деньги. Об этом сообщает управление МВД по региону.

74-летнему мужчине один из мошенников представился сотрудником бухгалтерии. Он рассказал о грядущем повышении пенсии и о том, что оформить ее можно с помощью сообщения, которое вскоре поступило пострадавшему.

Вскоре с жителем Омска связались специалисты «центра защиты денежных переводов с банковских счетов». Помимо представителей этого «ведомства», с ним связался лжесотрудник ФСБ, который отправил пострадавшему фото удостоверения.

Неизвестный позвонил пожилому мужчине по видеосвязи и убедил перевести на продиктованный счет 750 тысяч рублей.

Поняв, что его обманули, пострадавший обратился в полицию. Там выяснилось, что для фальшивого удостоверения использовали лицо актера Киану Ривза, общавшийся по видеосвязи «сотрудник ФСБ» применил технологию deep fake.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мужчина потерял $4000 из-за мошенничества с дипфейком Илона Маска.