Замдиректора устроила в школе майнинговую ферму и поплатилась

В Нефтеюганске замдиректора устроила в школе майнинговую ферму и попала под суд
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Нефтеюганске сотрудница школы решила подзаработать, организовав в здании образовательного учреждения майнинговую ферму. Незаконную деятельность раскрыли, и возбудили против педагога уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Согласно материалам дела, в 2023 году женщина по просьбе сына установила майнинговое оборудование в подсобном помещении школы. Из-за фермы учреждение потребляло электроэнергии существенно больше обычного. Ущерб составил около 680 тысяч рублей. Деньги, полученные от нелегальной деятельности, сотрудница выводила на счета сына, который получил от «подработки матери» не менее 1 миллиона рублей.

После обнаружения фермы в отношении завуча возбудили уголовное дело. Работницу учреждения признали виновной и назначили ей наказание (какое, в ведомстве не уточнили — «Газета.Ru»). Конфискованное оборудование обратили в доход государства. Фигурантка дела полностью возместила причиненный образовательной организации ущерб.

Ранее россиянам рассказали о неожиданной опасности домашнего майнинга криптовалюты.

