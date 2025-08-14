Боец СВО пришел восстанавливать карту и узнал о краже с нее более 7 млн рублей

У участника СВО украли более 7 млн рублей с банковской карты

54-летний участник спецоперации приехал в Петербург и случайно узнал о крупном списании с банковской карты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина из Пензы получил ранение на СВО и прибыл в Мариинскую местную больницу на лечение. В какой-то момент он пришел в банк, чтобы восстановить утерянную карту. Там он узнал, что кто-то похитил с его счета более семи миллионов рублей.

После этого мужчина обратился в полицию.

Как рассказали в Роскачестве, в случае, если человек обнаружил банковскую карту, с нее не стоит снимать средства, так как использование чужой карты уголовно наказуемо.

Вместо этого необходимо позвонить в банк по номеру, который указан на обороте, и рассказать о находке. После этого сотрудник заблокирует карту и расскажет о дальнейших действиях.

В Роскачестве также посоветовали отнести карту в банк и сообщить, что она была найдена бесхозной.

