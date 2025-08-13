Петербургская пенсионерка отдала мошеннице 4 млн рублей в общественном туалете

В Петербурге 79-летняя женщина испугалась обвинений в финансировании ВСУ и отдала мошеннице крупную сумму денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Пожилая женщина 11 августа получила звонок от лжесотрудников ФСБ. Злоумышленник убедил женщину, что с ее счета якобы пытаются перевести деньги на нужды ВСУ. Далее аферисты обманом уговорили напуганную пенсионерку передать свои накопления «инкассатору» для размещения на «безопасном счете».

Для передачи денег петербурженку заставили прийти в общественный туалет гипермаркета на проспекте Просвещения, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. Там она передала почти 4 млн рублей наличными женщине в белом пиджаке и черной юбке, которой на вид от 55 до 60 лет.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители пытаются идентифицировать преступницу по записям с других камер магазина.

Ранее житель Нижнекамска отдал мошенникам 4,8 млн рублей за «замену» счетчика.