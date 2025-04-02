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Роскачество рассказало, как стоит поступить с найденной на улице банковской картой

Роскачество призвало не снимать деньги с найденной карты, а передать ее в банк
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Depositphotos

Найденную на улице банковскую карту нельзя использовать для снятия наличных, а лучше сразу передать в банк. Об этом телеканалу RT рассказали в Роскачестве.

«Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту. Обычно его номер указан на обороте карты. Далее сотрудник банка заблокирует карту и сообщит, что делать дальше. Можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка, указав, что нашли ее бесхозной», — советуют эксперты ведомства.

Использование чужих банковских карт для снятия наличности является уголовно наказуемым преступлением, так что не стоит хранить найденную на улице чужую карту «на всякий случай».

Так, житель Москвы получил условный срок после того, как отправил деньги с телефона знакомой на свой аккаунт в мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang.

Узнав о краже, владелица банковской карты написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Ранее аналитики выяснили, сколько денег ежемесячно тратят российские геймеры на покупки в играх.

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