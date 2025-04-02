Роскачество рассказало, как стоит поступить с найденной на улице банковской картой

Роскачество призвало не снимать деньги с найденной карты, а передать ее в банк

Найденную на улице банковскую карту нельзя использовать для снятия наличных, а лучше сразу передать в банк. Об этом телеканалу RT рассказали в Роскачестве.

«Если вы нашли чужую банковскую карту, лучше всего позвонить в банк, который выпустил карту. Обычно его номер указан на обороте карты. Далее сотрудник банка заблокирует карту и сообщит, что делать дальше. Можно отнести карту в ближайшее отделение любого банка, указав, что нашли ее бесхозной», — советуют эксперты ведомства.

Использование чужих банковских карт для снятия наличности является уголовно наказуемым преступлением, так что не стоит хранить найденную на улице чужую карту «на всякий случай».

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Узнав о краже, владелица банковской карты написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

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