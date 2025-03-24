Врач рассказала о самых полезных десертах для пожилых

Одним из самых лучших десертов для пожилых людей является домашнее тирамису. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, в пожилом возрасте его лучше готовить с сахарозаменителями, потому что у пожилых часто бывают инсулинорезистентность и сахарный диабет.

«Самый полезный десерт для пожилых тот, который приготовлен без сахара и имеет в основе творог, отруби и яйца. Молочный продукт содержит кальций, который полезен для костей, отруби улучшают работу кишечника. Яйца служат источником белка, который является строительным материалом для организма. Все вышеперечисленные продукты входят в состав тирамису», — отметила Мухина.

Кроме того, врач порекомендовала обратить внимание на овсяное печенье с черносливом, которое поможет пожилым улучшить работу кишечника. В нем также могут быть орехи, изюм, кокосовая стружка и сахарозаменитель, заключила эксперт.

До этого Марият Мухина говорила, что наиболее полезным шоколадом для пожилых людей является темный, который богат флавоноидами — мощными антиоксидантами. По ее словам, флавоноиды могут снизить окислительный стресс, а также воспаление в организме. Кроме того, они положительно влияют на иммунную систему и когнитивную функцию пожилых.

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