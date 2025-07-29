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Врач предупредила об опасности популярного летнего десерта

Врач Лазуренко: мороженое может навредить здоровью
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Kseniia Perminova/Shutterstock/FOTODOM

Мороженое содержит в себе сахар и быстрые углеводы, поэтому россиянам стоит ограничивать потребление этого летнего десерта. Об этом «Радио 1» рассказала врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, в нем также содержатся жиры сливочного происхождения и большое количество калорий. Чтобы не навредить здоровью и фигуре, врач посоветовала только иногда вписывать мороженое в свой дневной рацион.

«Увлекаться не стоит, потому что очень быстро поднимается уровень глюкозы, мы ощущаем комфорт насыщения, у нас выделяется определенное количество эндорфинов и серотонина. А за счет высокого подскока глюкозы резко выделяется в поджелудочной инсулин, который потом также резко падает», — сказала Лазуренко.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что мороженое в жару может стать «спусковым крючком» для сердечного приступа у некоторых людей. Она объяснила это тем, что резкий холод может вызвать спазм сосудов, питающих сердце. Здоровый человек не почувствует болей, но если сосуды изменены, например, поражены атеросклерозом, может возникнуть их спазм и, как следствие, ишемия миокарда.

Ранее россиянам раскрыли секрет, как быстро помочь больному горлу летом.

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