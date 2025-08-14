Нейропсихолог дала советы, которые помогут развить сильные качества ребенка-левши

Дети-левши смогут развить свои сильные качества, если будут решать логические задачки, которые заставят их креативно мыслить. Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

По ее словам, им также полезно играть на музыкальных инструментах, которые задействуют сразу обе руки. Например, на пианино, скрипке или гитаре.

«Левши способны быстро их освоить, потому что правая рука у них, как правило, тоже неплохо развита. Плюс музыкальные занятия помогут развить концентрацию внимания, с которой часто возникают проблемы», — отметила Петровская.

Эксперт добавила, что левшам часто бывает сложно аккуратно писать, потому что рука закрывает текст и затрудняет чтение написанного. Она посоветовала поддерживать ребенка и объяснять, что неудачи в письме связаны с его особенностью, но они решаются.

Ученые из колледжа бизнеса Дональда Костелло до этого пришли к выводу, что люди с доминирующей левой рукой чаще добиваются успеха в корпоративной среде и становятся миллиардерами.

Ранее психолог раскрыла опасность переучивания левшей в детстве.