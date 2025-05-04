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Левши чаще правшей становятся миллиардерами, выяснили ученые

Daily Mail: левши чаще правшей добиваются успеха в корпоративной среде
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Depositphotos

Люди с доминирующей левой рукой чаще добиваются успеха в корпоративной среде и становятся миллиардерами. К такому выводу пришли ученые из колледжа бизнеса Дональда Костелло. О результатах исследования сообщает издание Daily Mail.

Исследователи подсчитали число левшей и правшей среди тысячи топ-менеджеров, работающих почти в 500 крупных компаниях. Анализ показал, что среди левшей значительно выше доля тех, кто достиг высших уровней управления и заработал многомиллиардные состояния. Исследователи связывают этот успех с особенностями мышления левшей.

По их словам, люди с «ведущей» левой рукой нередко обладают нестандартным взглядом на задачи, высоким уровнем креативности и склонностью к инновациям. Эти качества помогают им принимать оригинальные решения, повышающие конкурентоспособность бизнеса. Примеры таких выдающихся лидеров — Билл Гейтс, Стив Джобс и Марк Цукерберг — наглядно демонстрируют, как нестандартное мышление может сочетаться с продуманной стратегией и точным расчетом рисков.

При этом исследователи отмечают важную роль правшей в коллективе: они стабилизируют командную работу, отличаются трудолюбием и настойчивостью, что особенно важно для устойчивого роста компаний.

По словам авторов исследования, успех бизнеса часто строится на разнообразии подходов, и именно сочетание нестандартного лидерства левшей и упорной работы правшей позволяет достигать максимальных результатов в условиях быстро меняющегося рынка.

Ранее ученые нашли странную связь между бородами и благосклонностью инвесторов.

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