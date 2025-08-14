На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как действовать при затоплении квартиры

Специалист Бондарь: при затоплении квартиры важно обесточить розетки
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

При затоплении квартиры соседями важно, прежде всего, обесточить розетки в зоне протечки, чтобы избежать короткого замыкания, а также убрать технику и мебель из тех зон, где может оказаться вода. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов до этого рассказал газете «Известия», что многие собственники стремятся сделать недорогой косметический ремонт для сдачи квартиры в аренду. Однако есть несколько ключевых моментов, где экономия может привести к серьезным проблемам. Так, по его словам, система водоснабжения должна быть выполнена из качественных и надежных материалов.

Бондарь отметил, что при затоплении стоит подняться к соседям, чтобы сообщить им о проблеме. Если их нет дома, нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. После устранения течи эксперт посоветовал зафиксировать ущерб. По его словам, представители управляющей компании обязаны составить акт, который будет содержать дату и время происшествия, предполагаемую причину, описание повреждений и подписи всех участников осмотра.

«Претензии и требования о возмещении ущерба направлять надо тем, кто отвечает за аварийный участок», — добавил эксперт.

В Роскачестве сообщали, что вскрытие квартиры в случае затопления соседей может осуществляться в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в России создали комплекс для прогноза зон затопления.

