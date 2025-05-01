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Россиянам объяснили условия вскрытия квартиры при затоплении соседей

Роскачество: при затоплении квартиры ее можно вскрыть на основании решения суда
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вскрытие квартиры в случае затопления соседей может осуществляться в рамках действующего законодательства. Об этом RT сообщили в Роскачестве.

«Соседи обратятся в управляющую компанию с запросом, чтобы перекрыть коммуникации во всем стояке. В самых крайних случаях и при наличии достаточных оснований могут вскрыть квартиру (естественно, делать это должны по закону — по общему правилу, на основании судебного решения, в присутствии сотрудника полиции)», — говорится в сообщении организации.

В Роскачестве отметили, что одной из распространенных причин затоплений квартир служат проблемы со стиральной машиной или с иной техникой. В этом случае ответственность будет лежать на собственнике или арендаторе, если помещение сдается в аренду.

При этом, как отметили в организации, в некоторых случаях ответственность можно переложить на реального виновника. Например, мастера, который выполнил некачественные работы, или производителя, если был выявлен заводской брак.

В марте в Роскачестве сообщили, что отопление в квартирах россиян отключается по решению местных властей. Делается это при условии, если среднесуточная температура в течение пяти дней не опускалась ниже +8 градусов.

Ранее россиянин затопил соседей, поджег съемную квартиру и напал с саблей на спасателей.

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